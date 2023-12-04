ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польский генерал предсказал ликвидацию ВСУ

16:29
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Киев и его союзники допустили серьезные ошибки

Киевский режим совершил крупный просчет, сильно промедлив со своим контрнаступлением. Это дало российской армии время подготовиться к обороне, а затем истощить силы ВСУ, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

Генерал ВСУ пожаловался на российские "сюрпризы" в Запорожье
"Лучшее в мире командование": в США оценили генералов ВС России

Сейчас российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. Отсутствие радикальных шагов со стороны Украины приведет к ее скорому поражению, приводит слова Коморницкого издание Interia.

В итоге Россия достигнет своей цели: занятая ею территория, включая Крым, будет оторвана от Украины. И от этой страны останется слабое, отрезанное от ресурсов государство, заключил генерал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ВСУ
ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.