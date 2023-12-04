Польский генерал предсказал ликвидацию ВСУ

Киев и его союзники допустили серьезные ошибки

Киевский режим совершил крупный просчет, сильно промедлив со своим контрнаступлением. Это дало российской армии время подготовиться к обороне, а затем истощить силы ВСУ, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

Сейчас российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. Отсутствие радикальных шагов со стороны Украины приведет к ее скорому поражению, приводит слова Коморницкого издание Interia.

В итоге Россия достигнет своей цели: занятая ею территория, включая Крым, будет оторвана от Украины. И от этой страны останется слабое, отрезанное от ресурсов государство, заключил генерал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"