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В офисе Зеленского высказались об отставке Залужного

17:10
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Вопрос переходит в практическую плоскость

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально реагирует на чрезмерную откровенность Залужного в разговорах с партнерами. В результате вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перейти из гипотетической в практическую плоскость, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

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В то же время, по словам источников издания, в офисе опасаются, что Залужный в случае отставки мгновенно превратится в новую суперзвезду украинской политики. Ранее сообщалось, что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 32%. Это вдвое ниже, чем рейтинг Залужного, которому доверяют 70% респондентов.

По данным западных СМИ, на должность главкома у украинского президента есть кандидатура генерал-полковника Сырского. Однако в Киеве опасаются, что Сырский не сможет избавиться от амплуа командира, который не считается с потерями.

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