В Ростовской области произошла погоня со стрельбой

Нарушителя задержали

Погоня со стрельбой в Ростовской области. Полицейским пришлось догонять злоумышленника, угнавшего грузовик.

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский инспекторы заметили автомобиль, водитель которого опасно маневрировал. Когда ему подали сигнал остановиться, он жестами показал, что не понимает русского языка, а затем врезался в служебный автомобиль и попытался уехать.

В ходе погони после того, как полицейские прострелили колеса грузовика, нарушителя задержали. Им оказался 34-летний житель Орловской области. Предположительно, мужчина был пьян. На него завели уголовные дела, в том числе за угон. Фигуранта заключили под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"