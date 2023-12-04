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Пять человек пострадали в ДТП с колонной Росгвардии под Воронежем

17:35
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Есть жертвы

Один человек погиб в результате столкновения грузовика с колонной Росгвардии в Воронежской области. По последним данным, пострадали пятеро росгвардейцев.

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По информации представителя экстренных служб, погиб пассажир фуры. На него во время столкновения пришелся удар.

Как передает РИА Новости, ДТП произошло на федеральной трассе М-4 "Дон". Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как грузовик врезается в колонну и сносит стоящие на обочине автобусы. Выяснилось, что водитель фуры уснул за рулем. В результате ДТП погиб его сменщик.

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