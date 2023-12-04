Пять человек пострадали в ДТП с колонной Росгвардии под Воронежем

Есть жертвы

Один человек погиб в результате столкновения грузовика с колонной Росгвардии в Воронежской области. По последним данным, пострадали пятеро росгвардейцев.

По информации представителя экстренных служб, погиб пассажир фуры. На него во время столкновения пришелся удар.

Как передает РИА Новости, ДТП произошло на федеральной трассе М-4 "Дон". Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как грузовик врезается в колонну и сносит стоящие на обочине автобусы. Выяснилось, что водитель фуры уснул за рулем. В результате ДТП погиб его сменщик.

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