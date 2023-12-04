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Гергиева избрали сопредседателем Союза театральных деятелей

18:31
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Кандидатуру предложил новый председатель СТД Владимир Машков

Гендиректор Большого театра, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев назначен сопредседателем Союза театральных деятелей России. Решение принял съезд союза по предложению своего нового председателя.

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Ранее съезд утвердил новым председателем Владимира Машкова. Александр Калягин, который руководил СТД почти 30 лет, покинул свой пост.

Проголосовал съезд и за новый состав участников секретариата союза. В их число вошли, в частности, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, передает ТАСС.

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