Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Конфликт приобрел черты катастрофы

В мире обостряются региональные конфликты. В случае палестино-израильского противостояния трагическая ситуация приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что мир в настоящее время находится в состоянии турбулентности. Он переживает кардинальную трансформацию. И для всех абсолютно очевидно, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок, сказал глава государства во время церемонии вручения верительных грамот иностранным послам в Кремле.

Путин признал, что такой фундаментальный процесс проходит не без трудностей. Тем не менее, он носит объективный и необратимый характер, приводит слова президента "Интерфакс".

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