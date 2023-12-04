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На цифровую трансформацию АПК выделят 3 миллиарда рублей

22:29
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Этот вопрос обсуждался на совещании кабмина

Более 3 миллиардов рублей в следующем году выделят на цифровую трансформацию АПК. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Средства пойдут на внедрение современных технологий, включая применение искусственного интеллекта для развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. В частности, будут применять беспилотный транспорт для обработки полей и совершенствовать системы автоматического орошения.

В 2024-м году создадут единую цифровую платформу на отечественном программном обеспечении. Премьер подчеркнул - вопрос крайне важный для страны, связан с обеспечением продовольственной безопасности. Также обсудили стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет.

"Речь идет о доступе людей к качественным услугам связи и передаче данных вне зависимости от места их проживания. К концу текущего десятилетия важно предоставить нашим домохозяйствам возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с", - отметил Мишустин.

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Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами
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