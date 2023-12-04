Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли собаку из ледяной реки

Собаку обогрели и накормили

Во Владимирской области сотрудники МЧС вытащили из реки Судогда собаку. Животное провалилось под лёд и из последних сил просило о помощи. Своими силами очевидцы справиться не смогли, обратились в местную пожарную часть. Как проходила спасательная операция?

Улыбаться Шарик не спешит, он даже хорошо знакомым людям вилять хвостом не привык. Но сейчас пёс, конечно, не прав, ведь этой женщине он лично обязан жизнью.

С Натальей Шарик познакомился всего несколько дней назад, у реки Судогда. На берегу женщина сначала услышала чей-то жалобный вой. А потом в самой полынье разглядела несчастного. Дальше жительница маленького городка Владимирской области действовала решительно и, как ей казалось, быстро.

Собаку стремительно уносило, тогда Наталья набрала 112. Спустя считаные минуты спасатели были на месте. План спасения разработали еще по пути. Но ситуация оказалась еще сложнее, чем предполагали: глубина в этих местах - больше трех метров. Не теряя драгоценного времени, начальник части рискнул и сам ступил на тонкий лёд.

Из ледяной воды оба выбрались обессиленными. Пёс замерз, лапы не слушались, пара шагов - и свалился в снег. Сотрудники МЧС бедолагу закутали и повезли к себе - отогревать.

"Собаку мы привезли сюда на пожарной машине, здесь постелили ей куртку, здесь её посадили возле батареи. После того, как отогрелась, покормили", - рассказал Сергей Евграфов, заместитель начальника отряда - начальник пожарно-спасательной части 79.

Местные жители подсказали: пёс не бездомный, зовут Шарик. У него есть даже хозяин. Правда, тот далеко - каждую зиму уезжает на заработки. А питомец остается на хозяйстве за главного. Спасатели собирались вернуть пса домой, но не успели. Шарик согрелся, плотно поел и убежал. Видимо, искать себе новых приключений.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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