Путин: Международные институты по правам человека деградируют

Они демонстрируют политическую ангажированность

Международная система обеспечения и продвижения прав человека продолжает деградировать. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества, которая прошла в онлайн-формате.

По словам президента, правозащитные институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность.

Так, подчеркнул Владимир Путин, на протяжении восьми лет они демонстрировали беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса.

В этих структурах не просто "не замечают", но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном списке. Приоритетом для российских правозащитников глава государства назвал поддержку участников специальной военной операции.

"Конечно же, сейчас одни из главных вопросов, которыми занимается Совет – это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев. Здесь присутствуют члены Совета, которые побывали и не один раз в зоне специальной военной операции", - отметил Путин.

Ранее в понедельник Путин заявил, что в мире обостряются региональные конфликты. В случае палестино-израильского противостояния трагическая ситуация приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы, отметил президент.

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