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Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

22:12
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

Владимир Путин пригласил новых послов посетить выставку "Россия" на ВДНХ. В Кремле президент принял верительные грамоты у вновь прибывших глав дипломатических миссий из 21-й страны. Среди них были представители Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана.

Обращаясь к послам, Владимир Путин отметил, что сейчас нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причём, в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы. Глава нашего государства указал на изменения в современном мироустройстве.

"Мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию. Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый многополярный миропорядок", - отметил Путин.

Ранее в понедельник Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. Президент пообщался с ними сегодня на международном форуме "Мы вместе".

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