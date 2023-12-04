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Собянин: В районе Текстильщики идут масштабные преобразования

19:27
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

В районе был возрожден стадион "Москвич"

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые городские проекты в районе Текстильщики в этом году. Так, этой весной на новом участке БКЛ метро были запущены станции "Текстильщики" и "Печатники".

"В составе МЦД-2 пассажиров принимают новые московские городские вокзалы "Новохохловская", "Печатники" и станция "Текстильщики", -рассказал мэр в своем Телеграм-канале.

В районе был возрожден стадион "Москвич", теперь там целый спортивный комплекс. Кроме того, реконструируется головное здание детской поликлиники №48, а по программе реновации в Текстильщиках расселят почти 50 старых домов.

"Благоустроены скверы имени 200-летия Пушкина на ул. Артюхиной и в 1-м Саратовском проезде", - добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника". В понедельник мэр Москвы осмотрел объект и дал поручение максимально быстро открыть его для любителей спорта.

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