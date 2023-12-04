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Собянин назвал победителей премии имени Николая Островского

19:15
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Мэр столицы поздравил всех лауреатов

В столице стали известны победители премии имени Николая Островского. Она вручается людям с инвалидностью, которые содействуют развитию культуры Москвы.

В частности, премию получили участница инклюзивных проектов Елена Мясникова, художник Юрий Гаврин, литератор Петр Воротынцев. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте мэра.

Ранее в ноябре Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы. В Белом зале московской мэрии собрались учителя, врачи, общественные деятели, метростроевцы, спасатели, библиотекари и многие другие.

А 16 ноября в столице вручили Макариевские премии в области гуманитарных наук. Это награда посвящена памяти митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова - выдающегося иерарха Русской православной церкви.

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Премия имени Николая Островского
Премия имени Николая Островского
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