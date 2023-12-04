Путин подсчитал потери Германии от заморозки отношений с Россией

Потеряла не только ФРГ, но вся Европа

Замороженное состояние отношений Москвы и Берлина невыгодно обеим сторонам – но прежде всего Германии, убежден президент России. Как подчеркнул Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, такое положение дел сложилось вовсе не по вине российской стороны.

Путин напомнил участникам церемонии, что прагматичное, деловое сотрудничество России и Германии на протяжении более полувека приносило выгоду как обоим государствам, так и всему Европейскому континенту. Наиболее привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика.

Российский лидер подчеркнул, что Россия десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ экологически чистым газовым топливом - причем по доступным, приемлемым ценам. Также Германия получала российскую нефть и другое энергетическое сырье. Сотрудничество было в буквальном смысле слова подорвано - в том числе диверсией на "Северных потоках", приводит слова Путина ТАСС.

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