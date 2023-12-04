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Путин подсчитал потери Германии от заморозки отношений с Россией

19:31
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Потеряла не только ФРГ, но вся Европа

Замороженное состояние отношений Москвы и Берлина невыгодно обеим сторонам – но прежде всего Германии, убежден президент России. Как подчеркнул Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, такое положение дел сложилось вовсе не по вине российской стороны.

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Путин напомнил участникам церемонии, что прагматичное, деловое сотрудничество России и Германии на протяжении более полувека приносило выгоду как обоим государствам, так и всему Европейскому континенту. Наиболее привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика.

Российский лидер подчеркнул, что Россия десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ экологически чистым газовым топливом - причем по доступным, приемлемым ценам. Также Германия получала российскую нефть и другое энергетическое сырье. Сотрудничество было в буквальном смысле слова подорвано - в том числе диверсией на "Северных потоках", приводит слова Путина ТАСС.

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