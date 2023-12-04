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Российские добровольцы перерезали путь снабжения ВСУ под Артемовском

20:06
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Это была последняя трасса, по которой питалась украинская группировка

Основной путь снабжения украинской группировки на артемовско-соледарском участке перерезан отрядами российского добровольческо-штурмового корпуса. По трассе в районе Артемовского работают четыре штурмовые группы, сообщил помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.

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Селиванов пояснил, что перерезана последняя трасса, по которой питалась соледарско-артемовская группировка ВСУ - из города Краматорска через Часов Яр. Украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем.

Артемовское – поселок к западу от города Артемовска (Бахмута). Через него во время боев за город проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ. За трассу шли ожесточенные бои, передает РИА Новости.

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