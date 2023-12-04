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Журнал Time номинировал Путина на звание человека года

20:36
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Среди номинантов - король Великобритании Карл III и председатель КНР Си Цзиньпин

Американский журнал Time номинировал президента России Владимира Путина на звание человека года. В числе номинантов также председатель КНР Си Цзиньпин и король Великобритании Карл III.

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В шорт-листе, который журнал опубликовал 4 декабря – девять кандидатов. Среди них американская певица Тейлор Свифт, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда, а также кукла Барби из одноименного фильма. Победитель будет объявлен в среду, 6 декабря.

Человека года журнал Time выбирает с 1927-го. Первым этот титул получил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику. В 2021 году человеком года издание назвало предпринимателя Илона Маска. В 2022 году титул получил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди обладателей этого титула - лидеры СССР и России: Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев. Владимира Путина Time называл человеком года в 2007-м.

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