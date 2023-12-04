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Военные США и Украины рассорились из-за стратегии боев с ВС России

21:17
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Киев настаивает, что получил недостаточно оружия

Провал контрнаступления ВСУ еще больше обострил разногласия между военным командованием Украины и США по вопросам стратегии и тактики ведения боев. Неудачи на поле боя привели к спорам по поводу того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону, пишет The Washington Post.

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Газета проанализировала причины неудачного контрнаступления Украины, побеседовав с 30 американскими и украинскими высокопоставленными военными. Источники, в частности, сообщили, что занимавший в августе пост председателя Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли высказывал свое недовольство главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, не соглашаясь с его стратегией и тактикой ведения боев с российскими войсками.

Украинская сторона, в свою очередь, настаивала на том, что Запад просто не предоставляет им боевую авиацию и другие вооружения, необходимые для успешной реализации стратегии. В частности, по данным издания, Залужный во время консультаций с иностранными коллегами перечислил среди факторов, помешавших успешному контрнаступлению ВСУ, отсутствие прикрытия с воздуха, а также эффективные действия российских войск.

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