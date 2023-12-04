Названы три обогатившиеся за счет украинского конфликта страны

Выросли доходы оборонных предприятий

Украинский конфликт оказался прибыльным делом для трех стран. За счет военных контрактов обогатились оборонные компании Израиля, Турции и Южной Кореи, пишет журнал Politico со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира.

В соответствии с итогами исследования, выручка израильских предприятий военно-промышленного комплекса увеличилась в среднем на 6,5%. Аналогичный рост можно наблюдать в 2023 году и в отношении южнокорейских производителей оружия - благодаря оборонным контрактам, заключенным с ОАЭ и Польшей.

Лучше всего чувствуют себя компании из Турции: доходы четырех турецких оборонных фирм увеличились на 22%. Вдобавок, как сообщалось ранее, турецкая компания Baykar – производитель дронов Bayraktar - собирается за полтора года достроить на Украине завод по производству беспилотных летательных аппаратов.

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