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Названы три обогатившиеся за счет украинского конфликта страны

21:47
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Выросли доходы оборонных предприятий

Украинский конфликт оказался прибыльным делом для трех стран. За счет военных контрактов обогатились оборонные компании Израиля, Турции и Южной Кореи, пишет журнал Politico со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира.

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В соответствии с итогами исследования, выручка израильских предприятий военно-промышленного комплекса увеличилась в среднем на 6,5%. Аналогичный рост можно наблюдать в 2023 году и в отношении южнокорейских производителей оружия - благодаря оборонным контрактам, заключенным с ОАЭ и Польшей.

Лучше всего чувствуют себя компании из Турции: доходы четырех турецких оборонных фирм увеличились на 22%. Вдобавок, как сообщалось ранее, турецкая компания Baykar – производитель дронов Bayraktar - собирается за полтора года достроить на Украине завод по производству беспилотных летательных аппаратов.

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