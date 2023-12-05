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Замглавы Гидрометцентра Варакин рассказал, чего ждать от погоды в ближайшее время

08:05
  • вторник
  • 05 декабря 2023

В Москве 4 декабря был установлен "снежный рекорд"

С чем связаны сильные снегопады последних дней? Можно ли назвать такую погоду аномальной? Или это нормальное начало зимы? Насколько сложно метеорологам предсказывать подобные природные явления? И что ждет нас в декабре - сильные морозы или новые снегопады?

На эти и другие вопросы в "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. 

"Это абсолютный рекорд для 4 декабря. До этого за 140 с лишним лет инструментальных наблюдений, которые ведутся на станции ВДНХ, рекорд был на 4-5 декабря - 30 сантиметров в 1952 году. 4 декабря 2023 года показатель был 36 сантиметров. Но надо отметить, что сейчас снег, конечно, будет уплотняться. А мы теперь будем ждать холодов", - отметил эксперт.

Полный комментарий Юрия Варакина смотрите в видео

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