Европейская пресса подливает масла в огонь

Европа обещала стать для Украины матерью родной. А сейчас демонстрирует гримасы мачехи. Польские друзья перекрыли границу для украинских дальнобойщиков, которым Евросоюз определил преференции - въезд на территорию ЕС без получения разрешительных документов. И возможность развозить грузы по всей Европе. Польские дальнобойщики быстро поняли, что украинские коллеги готовы работать за копейки.

Премьер-министр Польши Моравецкий объявил, что своих дальнобойщиков в обиду не даст, а украинцы пусть получают разрешения как иностранцы. А то повадились бомбить по всей Европе!

Виталий Кличко сыплет цитатами, критический огонь обрушивает на Зеленского в интервью швейцарскому порталу. Учитывая когнитивные особенности мэра Киева, вопросы ему старались задавать попроще. Ответы, видимо, редактировали. Например: "Вы удивлены тем, что популярность президента Зеленского падает по сравнению с популярностью Залужного?". Ответ: "Нет. Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки".

Для уровня Кличко, даже если фразу серьезно отредактировали, это интеллектуальный подвиг.

Подвиг сейчас под силу каждому украинскому политику. Экс-президента Порошенко не пускают в ту самую Европу, куда он так упорно вел Украину? На границе политик кипятился, говорил о специальном задании Верховной Рады. Не помогло.

Европейская пресса подняла шум. Французская "Фигаро", ссылаясь на спецслужбы, пояснила: русские подготовили провокацию. Москва намеревалась использовать встречу Петра Порошенко и Виктора Орбана для провокации с целью "уменьшить поддержку со стороны иностранных партнеров" и "расколоть украинское общество". Причем оба - и Орбан, и Порошенко - обвиняются в антиукраинских настроениях.

Куда уж там дальше раскалывать, когда президент грызется с главнокомандующим, мэр поливает президента, а бывший глава государства жалуется зарубежным СМИ, что его за границу не пускают. Европейская пресса стала сливной лоханью для украинских политиков, которые начали топить друг друга, обвиняя в провале контрнаступления, измене идеалам Украины. Главный, железный аргумент - "На Москву работаешь!" .

Как говаривал Кличко, будущее уже не то, что было раньше.

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