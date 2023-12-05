На донецком участке ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными до 300 человек

На южнодонецком направлении в ходе активной обороны российских войск пресечены действия вражеской группы минирования и сорвана ротация двух бригад противника в районах Урожайного и Старомайорского, сообщили в Минобороны.

На донецком участке ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными до 300 боевиков. Группировка "Юг" остановила радикалов при попытке прорваться на ореховском участке фронта в Запорожской области.

На угледарском направлении тяжелую бронетехнику и артустановки националистов уничтожают мобильные отряды комплексов ПТУР и автоматических гранатометов группировки войск "Восток". Бойцы оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, которые громят опорники ВСУ. Расчеты передвигаются на квадроциклах и автомобилях типа "багги". На вооружении - управляемые ракеты "Корнет", способные пробить более метра брони на расстоянии до 5 километров, а также - надежный и скорострельный АГС-17 "Пламя".

На краснолиманском направлении опорный пункт боевиков уничтожили штурмовики Су-25. Экипажи "Грачей", подлетев на предельно малой высоте, нанесли удар по радикалам неуправляемыми ракетами типа С-8. Затем - маневр уклонения и благополучное возвращение на аэродром базирования. По данным разведки, замаскированный укрепрайон и бронированная техника ВСУ ликвидированы.

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