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Артиллеристов группировки "Запад" наградили на передовой

08:46
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Сразу после торжественной церемонии бойцы вернулись на свои позиции

Бойцы артиллерийских подразделений группировки "Запад", отличившиеся на купянском направлении, прямо на передовой получили награды.

За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, военнослужащим вручили знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты 4 степени, медали "За отвагу", "За боевые отличия" и "Участник специальной военной операции".

Сразу после торжественной церемонии разведчики вернулись на свои позиции.

"Цели у нас в основном "ювелирные", мы противотанкисты. На вооружении у нас "Рапиры" стоят, плюс FPV. Мы работаем в основном по вышкам со средствами РЭБ, по каким-то наблюдательным пунктам, то есть где не допустим разброс снарядов, где с точностью до полметра нужно попасть. Результативность у нас 100-процентная – прямые попадания", - рассказал командир противотанковой артиллерийской батареи.

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