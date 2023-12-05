Артиллеристов группировки "Запад" наградили на передовой

Сразу после торжественной церемонии бойцы вернулись на свои позиции

Бойцы артиллерийских подразделений группировки "Запад", отличившиеся на купянском направлении, прямо на передовой получили награды.

За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, военнослужащим вручили знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты 4 степени, медали "За отвагу", "За боевые отличия" и "Участник специальной военной операции".

Сразу после торжественной церемонии разведчики вернулись на свои позиции.

"Цели у нас в основном "ювелирные", мы противотанкисты. На вооружении у нас "Рапиры" стоят, плюс FPV. Мы работаем в основном по вышкам со средствами РЭБ, по каким-то наблюдательным пунктам, то есть где не допустим разброс снарядов, где с точностью до полметра нужно попасть. Результативность у нас 100-процентная – прямые попадания", - рассказал командир противотанковой артиллерийской батареи.

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