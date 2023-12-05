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Враг несет потери: представлены новые герои СВО

08:48
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Подполковник Андрей Фортуна в течение нескольких часов отражал атаки превосходящих сил националистов

Министерство обороны России представило новые данные о героической службе бойцов в зоне проведения спецоперации.

Майор Александр Колесников после получения разведданных о противнике на одном из направлений совершил боевой вылет на Су-25. Несмотря на сложные метеоусловия, летчик прицельным огнем уничтожил три БТР, четыре "КАМАЗа" с боеприпасами и большое количество радикалов. А спустя несколько дней "Грач" Колесникова потопил вражский катер с корректировщиками огня.

Подполковник Андрей Фортуна принял командование подразделением и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящих сил националистов. Враг понес существенные потери и отошел на исходные позиции. Прорыва линии нашей обороны не допущено.

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