Сейчас идет штурм Дженина на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля продолжает расширять военную операцию в Палестине. Авиаударам подвергается уже вся территория сектора Газа, включая районы на юге анклава, где находятся сотни тысяч беженцев.

После окончания перемирия жертвами израильских ударов уже стали не менее 900 человек. Сейчас идет штурм Дженина на Западном берегу реки Иордан. ЦАХАЛ задействовал более полусотни единиц бронетехники, беспилотники и отряды снайперов. Бульдозеры разрушают городскую инфраструктуру.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число работающих больниц в Газе сократилось с 36 до 18. Новые удары нанесены и по объектам "Хезболлы" в Ливане. А север палестинского анклава полностью остался без связи.

Как отмечают американские СМИ, израильтяне установили там пять мощных насосов, с помощью которых планируется затопить морской водой систему подземных тоннелей ХАМАС.

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