Очередная группа эвакуированных из сектора Газа вернулась в Россию

Всем прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь

Еще 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, минувшей ночью прибыли на Родину. Спецборт МЧС приземлился в столичном аэропорту "Домодедово".

В составе группы - 30 детей. Всем прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Оперативный штаб организует доставку людей к местам постоянного проживания и пунктам временного размещения.

На данный момент из Палестины через Каир в Россию доставлено почти 900 человек. В секторе Газа остаются менее 100 наших соотечественников, обратившихся ранее с запросом об эвакуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"