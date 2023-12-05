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Очередная группа эвакуированных из сектора Газа вернулась в Россию

08:36
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Всем прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь

Еще 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, минувшей ночью прибыли на Родину. Спецборт МЧС приземлился в столичном аэропорту "Домодедово".

В составе группы - 30 детей. Всем прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Оперативный штаб организует доставку людей к местам постоянного проживания и пунктам временного размещения.

На данный момент из Палестины через Каир в Россию доставлено почти 900 человек. В секторе Газа остаются менее 100 наших соотечественников, обратившихся ранее с запросом об эвакуации.

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Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа
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