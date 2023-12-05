Жертвами извержения вулкана Марапи стали не менее 11 человек

Окрестные поселения, дороги и поля засыпаны пеплом

Не менее 11 человек погибли в результате извержения вулкана на индонезийском острове Суматра. Огненная гора Марапи начала проявлять активность, когда на нее поднималась группа из 75 альпинистов.

Большую часть команды успели эвакуировать. Восемь человек госпитализированы с ожогами. Судьба еще 12 остается неизвестной. Поисково-спасательная операция продвигается медленно.

Сейчас дым от вулкана поднимается на высоту нескольких километров. Окрестные поселения, дороги и поля засыпаны пеплом. Местным жителям и туристам запрещено приближаться к Марапи более, чем на три километра.

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