Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Венера в знаке Скорпиона заключила союз с Сатурном

Овны

Принятые сегодня финансовые решения или вложенные во что-то деньги будут долго приносить стабильную прибыль. Не упустите момент: в году всего несколько таких удачных дней.

Тельцы

Сегодняшний союз Венеры с Сатурном подсказывает, что пора вывести отношения на новый уровень. Пора определиться, чего вы хотите дальше в своей личной жизни.

Близнецы

Представителей знака, которым важна профессиональная реализация, ждут позитивные новости. Все, что будет сегодня сделано или предложено, останется с вами столько, сколько вы захотите.

Раки

Представители творческих профессий сегодня смогут серьезно продвинуться вперед и создать основу для будущего успеха. Все начатое и сделанное в этот день будет очень прочным!

Львы

Вы стоите на пороге перемен, которые наметились этой осенью. Приятное волнение обещает добрые вести, а вот тревога и страх могут говорить о неготовности к новой жизни.

Девы

Будьте на связи, так как сегодня вам может прийти долгожданное известие. Новости будут касаться поездок, посылок, официальных ответов или документов, которые вы ждете.

Весы

День может принести деловое предложение, подписание договора или оффер на новую работу. Будьте сегодня посерьезнее: нужно произвести хорошее впечатление.

Скорпионы

Венера в вашем знаке заключила союз с Сатурном, а вы можете вступить в брак или открыть свое дело. Сегодня творчество, чувство юмора отлично сочетаются с серьезным подходом.

Стрельцы

Возможно, вы отмахиваетесь от принятия решения, касающегося вашей семьи или дома. Или даже боитесь думать о нем. Может, пора покончить с неопределенностью?

Козероги

Поддержка друзей и знакомых, коллег или начальства растрогает даже самых серьезных представителей знака. Поблагодарите этих людей и поищите им милые подарки на Новый год.

Водолеи

Удачный день для поиска работы, заключения сделок, подписания соглашений, договоров. Причем все они окажутся серьезными и долговечными - Сатурн слов на ветер не бросает!

Рыбы

Продуктивный день ждет предприимчивых представителей знака, которые готовы двигаться вперед. Сегодня можно давать рекламу своих услуг, заключать партнерства, заниматься блогом или творчеством.

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