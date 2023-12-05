ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крым атаковали более 40 украинских БПЛА

08:11
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Киевский режим продолжает попытки ударить по территории России

Российская система противовоздушной обороны ночью уничтожила и перехватила над акваторией Азовского моря и территорией Крыма несколько десятков украинских беспилотников. Об этом утром вторника, 5 декабря, рассказали в Министерстве обороны России.

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск
Украинский БПЛА сбит в Белгородской области

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ликвидированы 22 беспилотника самолетного типа, еще 13 удалось перехватить. Затем силы ПВО перехватили и сбили еще шесть таких аппаратов, запущенных противником.

Сообщения о пострадавших и материальном ущербе в связи с действиями Украины не поступали.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что российские средства ПВО сбили за неделю восемь украинских самолетов и один вертолет: пять МиГ-29, два Су-27, один Су-25, а также Ми-8. Также в течение недели уничтожены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последние недели устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.