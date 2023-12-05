Киевский режим продолжает попытки ударить по территории России

Российская система противовоздушной обороны ночью уничтожила и перехватила над акваторией Азовского моря и территорией Крыма несколько десятков украинских беспилотников. Об этом утром вторника, 5 декабря, рассказали в Министерстве обороны России.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ликвидированы 22 беспилотника самолетного типа, еще 13 удалось перехватить. Затем силы ПВО перехватили и сбили еще шесть таких аппаратов, запущенных противником.

Сообщения о пострадавших и материальном ущербе в связи с действиями Украины не поступали.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что российские средства ПВО сбили за неделю восемь украинских самолетов и один вертолет: пять МиГ-29, два Су-27, один Су-25, а также Ми-8. Также в течение недели уничтожены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последние недели устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

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