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США ожидали взятия Киева вскоре после начала спецоперации

08:40
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Вашингтон остается главным донором киевского режима

Американские власти считали, что российская сторона установит контроль над Киевом вскоре после начала специальной военной операции. Об этом заявила в понедельник, 4 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Спикер Белого дома вновь обратилась к Конгрессу с призывом одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительной финансовой помощи Украине, так как уже ассигнованные средства на оружие для ВСУ практически иссякли.

Иллюстрируя важность и эффективность поддержки Киева, Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне "в первые пару дней" после начала СВО США "думали, что Киев сразу же будет взят", сообщает ТАСС.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на мирных переговорах с Киевом весной 2022 года, заявил, что мир с Украиной возможен при условии выполнения стратегических целей спецоперации. При этом политик подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса.

При этом в Турции, где прошло несколько раундов таких переговоров, заявили, что боевые действия на Украине должны быть прекращены на основе норм международного права, а Анкара готова принять переговоры, если на то будет воля сторон.

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