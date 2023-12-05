Застреливший двух грабителей ювелир получил 17 лет тюрьмы

Инцидент произошел весной 2021 года

В Италии суд приговорил к 17 годам лишения свободы 68-летнего ювелира Марио Роджеро за убийство двух грабителей, сообщает Corriere della Sera.

Весной 2021 года грабители зашли в лавку Роджеро под видом простых покупателей. За прилавком стояли супруга и малолетняя дочь ювелира. Когда женщина доставала украшения с витрины, один из преступников выхватил пистолет и начал угрожать. Ювелир с ружьем наперевес вышел в холл магазина и ликвидировал двух злоумышленников. Еще один грабитель получил ранение в ногу.

По данным издания, следователи посчитали, что действия ювелира не были продиктованы соображениями самообороны. Судья признал Роджеро виновным в совершении двойного убийства и нелегальном хранении оружия.

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