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Застреливший двух грабителей ювелир получил 17 лет тюрьмы

08:56
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Инцидент произошел весной 2021 года

В Италии суд приговорил к 17 годам лишения свободы 68-летнего ювелира Марио Роджеро за убийство двух грабителей, сообщает Corriere della Sera.

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Весной 2021 года грабители зашли в лавку Роджеро под видом простых покупателей. За прилавком стояли супруга и малолетняя дочь ювелира. Когда женщина доставала украшения с витрины, один из преступников выхватил пистолет и начал угрожать. Ювелир с ружьем наперевес вышел в холл магазина и ликвидировал двух злоумышленников. Еще один грабитель получил ранение в ногу.

По данным издания, следователи посчитали, что действия ювелира не были продиктованы соображениями самообороны. Судья признал Роджеро виновным в совершении двойного убийства и нелегальном хранении оружия.  

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