Маленькая мечта: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Насти Дикаревой

Девочке срочно требуется длительная и очень дорогая терапия

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 11-летней Насти Дикаревой. Она с рождения борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Настя прошла через две пересадки костного мозга, бессчетное количество курсов химиотерапии, но сейчас легкие девочки поразила опасная грибковая инфекция, которая может стоить ей жизни. Чтобы этого не произошло, требуется срочная терапия препаратом, стоимость которого - более миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Привычными движениями 11-летняя Настя готовит себе раствор для ингаляции - это обязательный вечерний ритуал. У девочки очень слабые легкие, и без специальной поддерживающей терапии она начинает задыхаться. В жизни Насти таких страшных моментов было слишком много. Девочка с рождения борется с тяжелой болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Диагноз ей поставили в четыре с половиной месяца, когда пришел результат анализа крови перед плановой прививкой. Настю срочно госпитализировали.

Каждый этап лечения проходил крайне тяжело, ведь девочка получала серьезные препараты, которые для ее маленького организма были слишком агрессивными.

"У нас были судороги, судороги с потерей сознания. То есть такое ощущение, что все, ребенка больше нет. У нас на новые препараты был отек Квинке, когда она посинела и задыхалась. У нас был отек головного мозга, пневмония, кровоизлияния в мозг", - вспоминает мама.

В год Насте провели первую трансплантацию. Донором был папа. Но на сотый день случился сверхранний рецидив. Очередная химиотерапия не дала результатов - у девочки выработалась нечувствительность к препаратам. Болезнь распространялась с огромной скоростью по всему организму, раковые клетки обнаружили в том числе в глазнице, у Насти закрылся левый глаз. Девочку срочно начали готовить к еще одной пересадке, на этот раз донором стала мама.

"Основная болезнь тогда отступила, начались другие проблемы. РТПХ, реакция "трансплантат против хозяина". То есть чужой костный мозг, который подсадили ребенку, он борется с организмом ребенка", - продолжает мама.

Главной мишенью стали легкие и глаза - резко упало зрение, появились неприятные ощущения. Настя с мамой практически до четырех лет жили в больнице, и только потом девочка наконец познакомилась со старшей сестрой. Сейчас Настя и Софья постоянно поддерживают связь.

Настя вышла в долгожданную ремиссию, пошла в школу, только научилась жить с хроническими осложнениями, как снова возникла угроза - грибковая инфекция.

"Это резко ухудшает качество жизни Насти, она может стать инвалидом - вплоть до летального исхода", - указал Александр Галимов, детский онколог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

Насте срочно требуется длительная и очень дорогая терапия противогрибковым препаратом. Цена курса - более миллиона рублей. Мама Насти в отчаянии от такой суммы, ведь никак нельзя остановиться именно сейчас, когда столько уже позади.

У Насти есть маленькая мечта - открыть для детей художественную школу. За месяцы под капельницами девочка могла только рисовать и переноситься в воображении в другие миры, где нет боли и ограничений. Бронзовый ангел на питерской набережной - словно тоже оттуда. Трогательно тянется к Насте, чтобы сказать, что все обязательно будет хорошо.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анастасии Дикаревой, программа 1847

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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