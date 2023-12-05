Москва неоднократно изъявляла готовность возобновить переговорный процесс

Москва готова согласиться на возобновление мирных переговоров с Киевом, причем сделать это на территории одного из западных государств — например, Венгрии. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал информированный источник.

Как пишут "Известия", в России не отвергают подобные предложения, однако "мы ни за кем бегать не собираемся", если Запад и Украина не готовы к конструктивному разговору.

Официальных комментариев по этому вопросу ни от одной из сторон пока не поступало.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на мирных переговорах с Киевом весной 2022 года, заявил, что мир с Украиной возможен при условии выполнения стратегических целей спецоперации. При этом политик подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса.

При этом Давид Арахамия, который руководил на переговорах с Россией украинской делегацией, утверждал, что развития конфликта на Украине можно было избежать еще в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле — решение воевать было навязано из Лондона.

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