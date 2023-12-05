Израиль задумал затопить туннели ХАМАС под сектором Газа

Ситуация в регионе остается крайне острой

Израиль обдумывает возможность затопления сети подземных туннелей ХАМАС в секторе Газа морской водой с помощью насосов. Об этом рассказали информированные источники в США.

Как пишет The Wall Street Journal, израильская армия установила большие насосы для перекачки воды примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати.

Источники отмечают, что процесс затопления может занять неделю, что даст возможность позволит покинуть туннели боевикам и, возможно, заложникам.

Ранее Израилю и ХАМАС удалось согласовать гуманитарную паузу, в ходе которой стороны провели обмен заложниками, а в палестинский анклав ввезли топливо и необходимые для жизни товары. Однако по завершении перемирия в первый же день в секторе Газа погибли около 200 человек.

При этом в канцелярии главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху возложили вину за возобновление боев на ХАМАС. В Тель-Авиве заявили, что именно палестинцы не выполнили условия по освобождению заложников и выпустили ракеты по Израилю.

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