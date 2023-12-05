Следователи просят арестовать причастных к убийству 15-летнего школьника в Иркутске

Всего по уголовному делу проходят шесть человек

Следствие просит заключить под стражу фигурантов дела об убийстве 15-летнего подростка на одной из автобусных остановок Иркутска, сообщает официальный Telegram-канал судов региона.

Всего по уголовному делу проходят шесть человек в возрасте от 15 до 21 года. В совершении особо тяжкого преступления – убийства – обвиняется один из несовершеннолетних.

Трагедия произошла вечером 2 декабря. Компания из шести человек вышла из сауны и направилась на автобусную остановку "Лисиха". Там они встретили пятерых школьников. Между молодыми людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе конфликта 15-летнему подростку нанесли не менее четырех ударов ножом. От полученных ранений он скончался.

История моментально получила широкую огласку. Пользователи Сети предположили, что причиной конфликта мог стать вышедший 9 ноября криминальный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который повествует о жизни молодежных группировок Казани конца 80-х годов. Однако в ГУ МВД по Иркутской области эту версию не подтвердили. По данным ведомства, подозреваемый в преступлении 15-летний школьник во время допроса признался, что не смотрел сериал.

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