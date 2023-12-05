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Госдума занялась проработкой амнистии для заключенных женщин

09:47
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Эту тему обсуждал президент с членами СПЧ

Вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание, уже прорабатывается. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий отметил, что решение этого вопроса "требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее", сообщает ТАСС.

Тема амнистии обсуждалась 4 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в котором по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин.

Член СПЧ Ева Меркачева попросила главу государства помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Правозащитница выразила убежденность в том, что "этот шаг милосердия со стороны государства многое изменит для всей страны".

Глава государства в ответ заявил, что Меркачева привела убедительные примеры, поэтому "надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы".

До того спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что искупление преступления кровью на поле боя — "в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами" — является одним из путей амнистии. Так он прокомментировал информацию о том, что убийца студентки из Кемерова Владислав Канюс получил помилование за участие в специальной военной операции.

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