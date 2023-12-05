Город ведет активную работу по обновлению подвижного состава

Сергей Собянин рассказал о самых необычных поездах московского метро.

Так, по красной ветке ходит ретропоезд "Сокольники". Он стилизован под составы 30-х годов, хотя и построен в 2010 году. Пассажиров ждут пружинные диваны и светильники-бра. Там же, на Сокольнической ветке, ходит поезд "Красная стрела". Это старейший из действующих именных поездо метро, он был запущен в далеком 2006 году. По синей ветке ходит поезд "Акварель". Особенность этого состава в отсутствии окон и сидений с одной стороны вагонов. На их месте - картины. Экспозиция метро-галереи регулярно обновляется. Другие поезда, 81-760А "Ока", за свою необычную расцветку получили прозвище "Баклажан".

Еще два необычных поезда пассажиры могут встретить на разных ветках метро, но проехаться на них не получится. Это специальные диагностические составы - "Синергия-1" и "Синергия-2". Они следят за исправностью инфраструктуры метро.

Сергей Собянин отметил, что город ведет активную работу по обновлению подвижного состава. Сейчас 73% рабочего парка метро - это составы современных серий.

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