Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

Разгром фашистов под Москвой навсегда вписан в героическую летопись Отчизны

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей столицы с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Мэр напомнил, что именно на подступах к столице гитлеровские войска потерпели первое крупное поражение.

"Память о подвиге бойцов Красной армии, ополченцев, партизан и всех защитников Москвы передается из поколения в поколение, от сердца к сердцу. И сегодня великое наследие фронтовиков и тружеников тыла вдохновляет нас на ратные и трудовые свершения, помогает преодолевать испытания и побеждать. Спасибо вам, дорогие ветераны, за бесценные уроки мужества, стойкости и патриотизма. Мы гордимся вами и дорожим возможностью выразить свою любовь и восхищение. Желаю вам бодрости духа, сердечного тепла, благополучия и долгих лет жизни", – говорится в телеграмме мэра.

Битва под Москвой началась 30 сентября 1941 года. 5 декабря Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту. Длилась битва до 20 апреля 1942 года.

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