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Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами

10:48
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Она скончалась на 91-м году жизни

Младшая сестра кубинского лидера Фиделя Кастро Хуанита скончалась на 91-м году жизни в Майами. Об этом в Instagram* сообщила ее официальный представитель Мария Антониетта Коллинс.

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По ее словам, родственники Хуаниты Кастро попросили СМИ не беспокоить их в этот тяжелой для семьи период, передает РИА Новости.

Семейный раскол вынудил Хуаниту Кастро покинуть Кубу в 1963 году. Сначала младшая сестра революционера уехала в Мексику, затем – в США. Там она занялась бизнесом – в частности, открыла несколько аптечных точек.

Хуанита на протяжении семи лет сотрудничала с американской разведкой. Конец отношениям с ЦРУ пришел в 1970 году, когда она отказалась смягчить антикоммунистическую риторику – по ее словам, на этом настаивали чиновники из тогдашней администрации президента США.

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