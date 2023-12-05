В НАТО пообещали поддерживать Украину вопреки позиции отдельных членов

Не все в блоке верят в победу киевского режима

Государства — члены НАТО намерены продолжать военную поддержку Украины, хотя отдельные страны, входящие в блок, отказываются от поставок оружия. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Норвежского политика попросили оценить тот факт, что Словакия, Нидерланды и Венгрия отказались предоставлять киевскому режиму вооружения. Столтенберг в ответ привел в пример ФРГ и Нидерланды, которые выразили намерение выделить для Украины 10 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Также есть постоянный поток боеприпасов и оружия на Украину. Конечно, есть срочная необходимость больших объемов помощи, но союзники демонстрируют не только словами, но и делами, что они продолжат оказывать помощь Украине.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что "Украина определенно проиграла со всем, что могла ей предложить НАТО, кроме войск". Эксперт пояснил, что отправлять своих военных на Украину Североатлантический альянс не собирается из-за страха огромных потерь в боях против российских военных.

Этому предшествовало заявление Столтенберга о том, что Киеву нужно готовиться к долгим и трудным боям, а Западу — к плохим новостям с Украины. При этом политик предупредил, что нельзя недооценивать Россию.

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