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Финляндия начнет производить снаряды для Украины

10:20
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Финское Минобороны анонсировало запуск производства

Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал финский министр обороны Антти Хяккянен.
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Как заявил политик, переговоры по этому вопросу уже завершены. Окончательное решение, предположительно, примут еще до наступления католического Рождества — до 24 декабря, пишет Iltalehti.

Ранее источники рассказали, что главком ВСУ Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины". Американский министр, "мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов".

При этом Евросоюз оказался не в состоянии выполнить обещание поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Брюссель признал, что не успевает собрать столько боеприпасов при том, что необходимо не только помогать Украине, но еще и поддерживать боеспособность армий европейских стран.

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