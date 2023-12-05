Совбез Армении обсудил сотрудничество с Пентагоном

Стороны обменялись идеями по реализации совместных программ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян побывал в США, где обсудил с заместителем помощника американского министра обороны Лорой Купер вопросы военного сотрудничества.

Как рассказали в пресс-службе армянского Совбеза, политики обсуждали вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и подчеркнули необходимость обеспечения стабильности в регионе Южного Кавказа.

Григоря и Купер обменялись идеями по реализации совместных программ и подчеркнули важность сотрудничества в рамках миротворческой деятельности и углубления взаимодействия между вооруженными силами двух стран, цитирует заявление Совбеза Армении ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван продолжит углублять и укреплять отношения с Евросоюзом и США. При этом дипломат напомнил, что "с Россией мы связаны многочисленными и многоуровневыми связями".

При этом в российском МИД, комментируя встречу секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, заявили, что Ереван целенаправленно и упорно разрушает союзнические отношения с Россией. Армянские власти должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит Москве, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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