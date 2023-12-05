В Конгрессе снова не смогли договориться о продолжении помощи Украине

В Белом доме открыто признают - ситуация на украинском фронте критическая

Сами нафантазировали, сами обманулись - и теперь ищут оправдания. В США провал украинского контрнаступления теперь объясняют тем, что могло быть еще хуже.

"Знаете, в первые пару дней мы думали, что Киев будет взят. Мы не ожидали. что они смогут вернуть более 50% своих территорий", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Москва ни разу не озвучивала намерений относительно украинской столицы. Байку про "взять Киев за 3 дня" активно запускали именно американцы. Видимо, чтобы легче выбивать деньги на содержание нацистского режима. И сейчас для администрации Байдена - критический момент. Продолжать воевать с Россией руками украинцев больше не на что, а расписываться в поражении очень не хочется. Поэтому нужно всеми правдами и неправдами получить одобрение конгресса на дальнейшее финансирование. А тех, кто не согласен голосовать "за", записать в агенты Кремля.

"Я считаю, что любой член Конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за результат, который облегчит победу Путина. У нас просто нет волшебного горшочка с деньгами, который мы бы прятали где-то в уголочке и могли взять из него денег для Украины. Поэтому Конгресс должен одобрить запрос президента Байдена, чтобы мы могли продолжить оказывать поддержку Киеву", - заявил ((СИНХРОН)) Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

Администрация Байдена выдает брифинги для прессы один за другим. Столько внимания Киеву в один день не уделяли давно. Нагнетают обстановку перед решающим голосованием на Капитолийском холме. Официальный представитель Госдепа заявил, что 97 процентов денег для продолжения войны уже потрачено. Оставшиеся израсходуют еще до Нового года.

Накануне в Сенате провалились переговоры по сделке, касающейся Украины. Республиканцы настаивают на необходимости увязать выделение средств с законопроектом о защите американской границы и борьбе с миграционным кризисом. Демократы требуют одобрить очередной транш безо всяких условий.

"Переговоры на Капитолийском холме проходили со скрипом и завершились глубокими разногласиями. Демократы понимают, что республиканцы не желают или не могут пойти на компромисс", - передает NBC News.

Голосование в Сенате по пакетному запросу Байдена на помощь Украине и Израилю может состояться уже в среду. Демократы пригласили Зеленского выступить на разогреве. По видеосвязи в рамках закрытого брифинга. Видимо, надеются, что он сможет разжалобить сенаторов. Это предложение встретило резкую критику среди американцев. Которым уже даже их национальная пресса открыто рассказывает о полном провале Украины и пустой трате денег на нее. Упаднические настроение поддерживают и европейские медиа.

"Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы. Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных боевых танков будет достаточно, чтобы остановить российскую армию, сильно недооценил Москву", - пишет Bild.

Сегодня в Брюсселе вновь достанут утешительный приз для Киева - начнут обсуждать переговоры о членстве Украины в ЕС. Венгрия еще накануне заявила: пусть Зеленский даже не надеется. Ни получить 50 миллиардов евро, ни стать членом европейской семьи и окончательно сесть ей на шею.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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