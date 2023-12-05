ЦАХАЛ расширяет масштабы военной операции: главное к этому часу

В Вашингтоне делают вид, что верят всем заявлениям и обещаниям израильских властей

Все утро в городе Беэр-Шева на юге Израиля звучали сигналы воздушной тревоги. ХАМАС обстреливает ракетами приграничные районы. О пострадавших израильские власти не сообщают. В свою очередь, ЦАХАЛ расширяет масштабы военной операции на юге сектора Газа. По данным палестинского Минздрава, с момента прекращения перемирия погибли уже 900 мирных жителей. Одну из еще не разрушенных клиник в анклаве посетила глава Международного Красного креста. По словам Марьяны Сполярич, влияние войны Израиля с ХАМАС на жителей палестинского анклава - это "моральный провал перед лицом международного сообщества".

"Я только что посетила Европейскую больницу Газы. То, что я там увидела, невозможно описать. Больше всего меня потрясли дети, получившие ужасные травмы. Многие потеряли своих родителей и остались сиротами. Мы столкнулись с ситуацией, которую невозможно исправить, просто отправив больше грузовиков с помощью. Нам необходимо обеспечить защиту мирным жителям Газы, женщинам, детям и старикам", - сказала также Сполярич.

Между тем в Вашингтоне, который активно поддерживает спецоперацию в Газе, делают вид, что верят всем заявлениям и обещаниям израильских властей.

"В первые несколько дней после возобновления военной кампании мы увидели, что операция на юге не похожа на ту, что проводилась на севере Газы. Ранее был приказ эвакуироваться почти миллиону человек. Теперь такия указания поступают более целенаправленно, силы обороны Израиля определили конкретные районы, где планируют проводить свои рейды", - заявил Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США.

Но, по факту, только за последние сутки погибли десятки палестинцев, которые искали убежища в том числе в районах, где Израиль приказывал людям искать убежища. Информация об этом то ли еще не дошла до Вашингтона, то ли ее намеренно скрывают от официальных лиц Америки.

Вопрос о жертвах среди мирных жителей Газы на брифинге задали и вице-президенту Камале Харрис. Ответ многих просто поразил: "У меня нет подробностей, чтобы сказать вам, кто именно был убит, но я скажу следующее - Израиль должен сделать больше".

Израиль таким поощрительным заявлениям, похоже, намерен следовать неукоснительно. По данным газеты Wall Street Journal, израильские военные допускают, что лидеры ХАМАС могут покинуть сектор Газа по подземным тоннелям и скрыться в Египте, поэтому принято решение затопить их. Противобункерных бомб, которые Израилю предоставляют США, видимо, уже недостаточно.

"Израиль собрал систему больших насосов, которые он может использовать для затопления обширной сети туннелей ХАМАС под сектором Газа морской водой. Это поможет разрушить укрытия и вытеснить боевиков. Но, с другой стороны, данная тактика создает угрозу водоснабжения сектора Газа", - говорится в материале.

Та же WSJ сообщает, что израильские спецслужбы для поиска лизеров ХАМАС намерены проводить секретные операции в Турции, Ливане, Катаре и других странах Ближнего Востока. В Стамбуле такие планы назвали "умственным затмением".

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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