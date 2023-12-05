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В Якутии термометры показали минус 57

11:46
  • вторник
  • 05 декабря 2023

В столице республики - сильный туман

Якутию сковали трескучие морозы - температура воздуха опустилась до отметки минус 57 градусов. В столице республики школьников перевели на дистанционное обучение.

В городе сильный туман. На дорогах почти нулевая видимость. C перебоями работает аэропорт - рейсы задерживают, а прибывающие самолеты перенаправляют в другие регионы.

О похолодании до минус 40 синоптики предупредили и жителей Перми. А пока там ликвидируют последствия мощного снегопада. Накануне вечером в столице края образовались многокилометровые заторы. Сложная ситуация - и на пригородных трассах.

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