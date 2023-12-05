У прибывших из Газы россиян выявили заболевания

Одна женщина госпитализирована

Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из сектора Газа.

У нескольких лиц выявлены заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава. Одна женщина, гражданка Палестины, госпитализирована.

"У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония", - говорится в сообщении.

120 человек, в том числе 29 детей, прибыли в Москву первым за декабрь спецбортом МЧС в ночь на вторник. Это россияне и члены их семей.

Всего с начала гуманитарной миссии сотрудники МЧС России перевезли более 880 человек, из них более 380 детей. 28 ноября в МИД отметили, что эвакуации еще более 100 россиян.

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