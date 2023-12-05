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Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

10:56
  • вторник
  • 05 декабря 2023

В Москве полностью завершилась модернизация инфекционной службы

Инфекционная клиническая больница №1 приняла первых пациентов, сообщил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что с ее открытием в Москве полностью завершилась модернизация инфекционной службы города. Это важнейший этап формирования нового медицинского каркаса столицы.

Новый комплекс больницы построили на месте старых корпусов с нуля всего за несколько лет. Лечебное учреждение оснащено передовым оборудованием, там есть отделение для пациентов с особо опасными инфекциями, четыре операционные, акушерско-гинекологическая служба. Мощность стационара увеличилась почти в 1,5 раза.

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Инфекционная клиническая больница №1
Инфекционная клиническая больница №1
Инфекционная клиническая больница №1
Инфекционная клиническая больница №1
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