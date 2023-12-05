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Собянин: В Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

11:10
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Развитие идет безостановочно

В Москве в сентябре – ноябре запустили 10 новых маршрутов общественного транспорта.

Они охватили более 30 столичных районов, написал во вторник мэр города Сергей Собянин.

"Маршрут №147 связал ЖК в Московском со станцией метро "Филатов Луг". На №577к в Сосенском теперь можно добраться до метро "Ольховая", – написал он в своем telegram-канале.  

Помимо этого, ведутся работы по улучшению уже действующих маршрутов: запущено 12 новых выделенных полос, установлены новые остановочные павильоны, улучшены трассы. Развитие транспортной сети идет безостановочно, отметил Собянин.

"Транспорт подъезжает ближе к новым станциям метро и ж/д, школам и поликлиникам, появляются новые остановки", – сказал он.

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