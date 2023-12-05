В Москве пассажир метро спас упавшую на рельсы женщину

ЧП произошло на станции "Текстильщики"

Женщина выжила после падения на рельсы на станции московского метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

Инцидент произошел утром во вторник, 5 декабря. На кадрах, опубликованных в Сети видно, что машинист успел применить экстренное торможение. Один из пассажиров спрыгнул с платформы, помог женщине встать и подняться на перрон. Затем он собрал ее вещи, которые выпали из сумки, и только после этого сам поднялся на платформу.

Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшей уточняются, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Движение поездов на фиолетовой линии метро осуществляется по графику.

В пресс-службе метро призвали россиян не подходить к краю платформы и не спускаться на пути. Если человек упал с платформы, то первым делом нужно обратиться за помощью к сотруднику метрополитена или передать информацию через колонну экстренного вызова.

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