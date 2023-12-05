Началось устройство металлоконструкций навершия башни Национального космического центра

Планируется смонтировать порядка 98 тонн металла

Начались работы по устройству металлоконструкций навершия и шпиля 288-метровой башни Национального космического центра (НКЦ). Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как уточнил заммэра, уже выполнено восемь из десяти уровней, строители приступили к монтажу металлоконструкций. Всего в рамках работ планируется смонтировать порядка 98 тонн металла.

Продолжаются монолитные работы по устройству самого шпиля. Главную высотку НКЦ увенчает элемент конструкций навершия с 40-метровым отдельно возвышающимся шпилем, акцентирующим северный угол башни.

Как отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков, монтаж металлоконструкций навершия ведется на высоте более 200 метров с использованием башенных кранов.

Несущий металлокаркас состоит из прогонов и стропильных ферм длиной от 12 до 30 метров, которые опираются на монолитные железобетонные консоли. Отдельные элементы ферм поднимаются с земли на специальную площадку – на отметке 200 метров, где с помощью укрупнительной сборки монтируются в более крупные сегменты, а с затем башенным краном подаются в зону проведения работ и устанавливаются в проектное положение. Для обеспечения качества и безопасности производства работ на высоте применяется современное технологическое оборудование – специально спроектированная и изготовленная ветрозащитная система, позволяющая вести работы в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в низкоэтажной части Национального космического центра (НКЦ) выполнена черновая отделка более 60% помещений на площади 108 тысяч квадратных метров. Кроме того, более чем наполовину выполнено устройство фасада и на треть – монтаж внутренних инженерных систем.

Одно из звеньев масштабного проекта по созданию Национального космического центра — работы по улучшению транспортной доступности Филевской поймы. В частности, между Шелепихинской набережной и Филевской поймой строится мост через Москва-реку. Местные жители смогут пешком добираться до Большой кольцевой линии метро, а не ехать на автобусе до "синей" ветки, как раньше.

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