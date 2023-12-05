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Суды арестовали имущество Goldman Group на 830 млн рублей

11:50
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Бенефициара компании подозревают в мошенничестве

Суд наложили арест на имущество Goldman Group на общую сумму 830 миллионов рублей в рамках расследования уголовного дела в отношении бенефициара компании Романа Гольдмана. Об этом сообщил начальник главка МВД по региону Александр Речицкий.

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О возбуждении уголовного дела в отношении бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана стало известно 24 ноября. Следователи квалифицировали его действия по статье 159 – "Мошенничество". Предварительная сумма ущерба – свыше 1 миллиарда рублей. Позднее правоохранители провели обыски офисах компании Goldman Group и в частных домах Гольдмана.

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