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В России повысили эффективность работы "Панцирей"

11:25
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Об этом рассказал производитель комплексов

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" получил доработки, позволяющие повысить эффективность его работы по беспилотным летательным аппаратам "сложным" снарядам и ракетам большой дальности. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

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Как сообщается в Telegram-канале холдинга, результаты боевого применения комплекса "Панцирь" уже продемонстрировали правильность ранее принятых конструкторских решений.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что Россия производит достаточно оружия, чтобы обеспечить свою армию, причем объемы выпуска превосходят текущие потребности российских Вооруженных сил.

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